Halkbank, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final bileti arıyor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında salı günü İtalya temsilcisi Cucine Lube'yi konuk edecek.



TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Belçika'dan Marie-Catherine Boulanger ile Bulgaristan'dan Konstantin Yovchev yönetecek.



Mavi-beyazlı ekip, rakibi karşısında yarı final için avantajlı bir skor elde etmek istiyor.



Karşılaşmanın rövanşı, 15 Mart Çarşamba günü İtalya'da oynanacak.



Boya kalemi ve boyama kitabı



Kulüp, maça gelecek taraftarlardan "Umuda renk ver" kampanyası kapsamında boya kalemi ve boyama kitabı getirmesini istedi.



Toplanacak kalem ve kitaplar, depremzede çocuklara ulaştırılacak.



Başkent ekibi ayrıca, Ankara'da bulunan depremzede çocuklar ve ailelerini de maçta konuk edecek.



Marko Matic ve Thomas Jaeschke'nin açıklamaları



Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Marko Matic ve Thomas Jaeschke'nin karşılaşmaya ilişkin görüşlerine de yer verildi.



İtalya'nın en iyi takımlarından birine karşı oynayacaklarına dikkati çeken Matic, "Kendimize güveniyoruz. Şampiyonlar Ligi gruplarında gösterdik. Deprem sonrası tüm Türk insanını gururlandırmak ve bir nebze da olsa mutlu etmek için oynayacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Rakipleri Cucine Lube'nin dünyanın en iyi takımlarından biri olduğunu ifade eden Tomas Jaeschke ise şunları kaydetti:



"Her pozisyonda son derece yüksek bir seviyede oynuyorlar. Kazanmak için filenin kendi tarafımıza odaklanmamız gerekiyor. Kendimize ve kontrol edebildiklerimize odaklanmalıyız. İtalyan voleybolunun çok temiz bir oyun tarzı var. Bu yüzden çok fazla hata yapmıyorlar. Yani kaliteli dokunuşlar yapmalıyız. Bizim için çok zor bir maç olacak. Oyun ritmimizi yakalarsak, onları burada yenmemiz ve avantaj elde etmemiz mümkün."





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