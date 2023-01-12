Halkbank, Şampiyonlar Ligi'nde liderliğe yükseldi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nda ilk devreyi birinci sırada bitiren Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde de grubunda liderliğe yükseldi.



CEV Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nda yer alan başkent ekibi, 5. hafta maçında Polonya'nın Aluron CMC Warta takımı 3-2 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.



Grubunda oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan ve 10 puan toplayan mavi beyazlılar, aynı puana sahip Aluron CMC Warta'yı, mağlup ederek averajla geride bıraktı.



Halkbank'ın lider, Aluron CMC Warta'nın ise ikinci sırada yer aldığı B Grubu'nda Almanya'nın Berlin Recycling Volleys takımının 5, Bulgaristan'dan Hebar Pazardzhik ekibinin ise 2 puanı bulunuyor.



Grubu lider tamamlayan takım doğrudan çeyrek finale yükselecek, ikinci bitiren ekip ise eleme müsabakası oynayacak.



Halkbank, gruptaki son maçında 25 Ocak Çarşamba günü Hebar Pazardzhik'i konuk edecek.



TVF Başkent Spor Salonu'nda saat 17.30'da başlayacak maçı, hakemler Azerbaycan'dan Eldar Zulfugarov ile Fransa'dan Chantal Kaiser yönetecek.





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