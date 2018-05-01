Halkbank polis kredisi nedir? Kredi 155 İhtiyaç Kredisi nasıl alınır, şartları neler?

Halkbank polis kredisi başvuruları başladı mı? sorusunun yanıtı için bu habere dikkat! Peki nefes kredisi ne demek? Halkbank polis kredisi hakkında tüm detaylarıyla sizlerleyiz. İşte Halkbank polis kredisi başvuru şartları...

01 Mayıs 2018 04:30
Halkbank polis kredisi nedir? Kredi 155 İhtiyaç Kredisi nasıl alınır, şartları neler?
Halkbank polis kredisi başvuruları hakkında tüm bilgiler burada! Başvuruların başlamasıyla birlikte polisler, başvuruların nasıl yapılacağını merakla araştırıyor. Kimler bu krediye başvurabiliyor? Konu hakkında yapılan açıklamaları sizler için derledik. İşte Halkbank polis kredisi hakkında tüm detaylar...
HALKBANK POLİS KREDİSİ NEDİR?
Türkiye'nin Bankası Halkbank vatandaşların güvenlik teminatını sağlayan emniyet mensuplarına 155 ihtiyaç kredisi vermeye devam ediyor. Sadece emniyet personeli için özel olarak tasarlanan Halk Bankası ihtiyaç kredisi kampanyası ile polislerimiz 50 bin liraya kadar olan ihtiyaç kredisi taleplerini en uzun 48 ay vadeli olarak kullandırıyor. Gecesini gündüzüne katarak güvenliğimizi sağlamak için çalışan emniyet mensuplarına özel olarak düzenlenen ihtiyaç kredisi kampanyası ile isteyen kişilere ise dosya masrafsız kredi kullanma fırsatı da sunuluyor.



POLİS KREDİSİ TUTAR VE ÖDEME KOŞULLARI

50.000 TL kredinizi aylık 1.472,51 TL taksit tutarı ile 48 ay vade ve 262,50 TL tahsis ücreti ödeyerek, %1,26 faiz oranı ile alabilirsiniz. Ya da dilerseniz, aynı tutarı tahsis ücreti ödemeden, 48 ay vade ve 1.495,22 TL'lik taksit tutarlarıyla, %1,32 faiz oranıyla da alabilirsiniz.

Krediden yararlanmak isteyen emniyet mensupları en yakın Halkbank şubesinden başvurularını yapabilirler.

POLİS KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Halkbank tarafından karşılanan ihtiyaç kredisi başvuruları internetten veya SMS kredi kanalları ile beraber yapılabiliyor. Ancak polis kredisi başvuruları sadece Halkbank şubeleri üzerinden şahsi olarak yapılabilmekte.

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