Halkbank, namağlup liderliğini derbide sürdürmek istiyor

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında 14 Kasım Pazar günü Ziraat Bankart'la karşılaşacak Halkbank, namağlup liderliğini derbide sürdürmeyi hedefliyor.



Başkent temsilcisinin oyuncuları Fernando Hernandez ve Yiğit Gülmezoğlu, derbi öncesi açıklamalarda bulundu.



Kübalı oyuncu Hernandez, sahada önemli bir rekabetin olacağını belirterek, "Ankara'da şampiyonluk adayı iki takımın mücadelesi olacak. Puan sıralamasında peş peşe sıralanıyoruz. Bence yüksek kalitede bir oyun olacak, az hata yapan takım gülecek. Biz kendimize inanıyoruz. Takımıma çok güveniyorum. Rakibimize saygı duyuyoruz ama liderliği bırakmak gibi bir niyetimiz yok." ifadelerini kullandı.



Yiğit Gülmezoğlu ise ligin başından bu yana yükselen bir grafiklerinin olduğunu anlatarak, "Başkent derbisi adı altında ortaya oldukça keyifli bir voleybol maçı çıkacağına eminim. Tek istediğimiz iyi oynayarak kazanmak. Bu arzumuzu da oyuna yansıtacağımıza inancım tam. Taraftarımızın desteği de takıma pozitif motivasyon sağlayacağından, camiamızı salona bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Halkbank, ligde 7 maçını da kazanarak 19 puanla lider durumda bulunuyor. Ziraat Bankkart ise 6 galibiyet ve 18 puanla 2. sırada yer alıyor.



