Halkbank, Metin Toy'la yollarını ayırdı

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, oyuncusu Metin Toy ile yollarını ayırdı.

Haber; AA
Halkbank, Metin Toy'la yollarını ayırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Mayıs 2020 15:41
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, oyuncusu Metin Toy'un sözleşmesini uzatmadı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Metin Toy'a verdiği emekler için teşekkür edilerek, "Kulübümüz 2019-2020 sezonunda takımımızın pasör çaprazı mevkiinde görev yapan Metin Toy ile sözleşme yenilememe kararı vermiştir. Sezon içinde antrenmanlar ve forma giydiği bütün müsabakalarda özveri ile ter döken oyuncumuz Metin Toy'a verdiği emekler için teşekkür eder, başarılı ve mutlu bir yaşam temenni ederiz." denildi.

 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için