Halkbank, kadrosuna güveniyor!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank Spor Kulübünün Başkan Yardımcısı Ergin Kaya, kulüp yönetimi olarak yoğun ve güçlü bir rekabet içinde geçmesini bekledikleri sezonun yükünü taşıyacak bir kadro oluşturduklarını belirtti.



Kaya, çarşamba günü başlayacak 2023-2024 sezonuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, ligde 9 kez şampiyon olma başarısı gösteren Halkbank'ın yeni sezona yeni umut ve iddialarla başlayacağını ifade etti.



Ergin Kaya, kadro planlamasını başarılı olmak adına yaptıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Halkbank Spor Kulübü Yönetimi olarak yoğun ve güçlü bir rekabet içinde geçmesini beklediğimiz sezonun yükünü taşıyacak bir kadro oluşturduk. Güçlü ve tecrübeli kadromuza altyapıdan iki genç oyuncumuzu ekleyerek altyapıya verdiğimiz önemi bir kez daha göstermiş olduk. Başantrenörümüz Slobodan Kovac, kulübümüzde geçmiş yıllarda görev almış, bizi şampiyon yapmış, dünyada tanınan başarılı bir teknik adam. Onunla hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz."



Halkbank'ın her zaman başarılı olmak için mücadele ettiğini belirten Kaya, "Bu yıl lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi hedeflerine Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı da kattık. Avrupa'daki voleybol kulüpleri arasındaki seçkin yerimiz ve Avrupa kupalarındaki sürdürülebilir başarılarımız, bizi önümüzdeki yıllarda da bu prestijli kupanın vazgeçilmezleri arasına katacaktır." diye konuştu.



"Üst düzey bir voleybol sezonu yaşayacağımıza inancımız tam"



Kaya, takımlarının, her zaman olduğu gibi centilmenliği elden bırakmadan, Halkbank'ın sportif ilkelerine hassasiyetle özen göstereceğini dile getirdi.



Sezon boyunca yarışacakları rekabet ortamında voleybolseverlerin takdirini toplayarak her kulvarda başarılı sonuçlara imza atacaklarını vurgulayan Ergin Kaya, şunları kaydetti:



"Voleybolun tüm bileşenlerinin gayretiyle üst düzey bir voleybol sezonu yaşayacağımıza inancımız tamdır. Geçtiğimiz yıllarda bize coşkulu müsabakalar yaşatan taraftarımızın bu yıl da bizi güçlü şekilde desteklemesini bekliyor, tüm voleybolseverleri tribünlere davet ediyoruz. Sporun emek ve sorumluluk isteyen ciddi bir eylem olduğunun bilincinde olarak, liglerde yarışan tüm kulüplerimize centilmenlik içinde geçecek, sağlıklı ve keyifli bir sezon diliyorum."