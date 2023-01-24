Halkbank'ın konuğu Hebar!

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Hebar'ı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Halkbank'ın konuğu Hebar!
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24 Ocak 2023 16:00
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun son maçında Bulgaristan temsilcisi Hebar'ı ağırlayacak.

Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.30'da başlayacak.

Bulgaristan'da oynanan karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan Halkbank, maçı kazanması halinde B Grubu'nu lider tamamlayacak ve doğrudan çeyrek finale çıkacak.

Maç, TRT Spor Yıldız'dan yayımlanacak.

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