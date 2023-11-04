Halkbank'ın fikstürü belli oldu

Halkbank'ın, Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndaki maç programı belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Halkbank'ın fikstürü belli oldu
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04 Kasım 2023 12:41
FIVB Dünya Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın grup maçlarının programı belli oldu.

Hindistan'ın Bangalore kentinde 5 ülkeden 6 ekibin katılımıyla düzenlenecek şampiyona, 6-12 Aralık tarihlerinde yapılacak.

B Grubu'nda yer alan Halkbank, Japonya'nın Suntory Sunbirds ve Brezilya'nın Sada Cruzeiro Volei takımlarıyla mücadele edecek.

A Grubu'nda ise ev sahibi Ahmedabad Defenders, son şampiyon İtaya'dan Sir Sicoma Perugia ve yine Brazilya'dan Itambe Minas takımları yer alıyor.

Başkent ekibi grup aşamasında 6 Aralık Pazartesi günü TSİ 12.00'de Suntory Sunbirds ve 8 Aralık Çarşamba günü de aynı saatte Sada Cruzeiro Vole ile karşı karşıya gelecek.

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