Halkbank'ın fikstürü belli oldu

FIVB Dünya Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın grup maçlarının programı belli oldu.



Hindistan'ın Bangalore kentinde 5 ülkeden 6 ekibin katılımıyla düzenlenecek şampiyona, 6-12 Aralık tarihlerinde yapılacak.



B Grubu'nda yer alan Halkbank, Japonya'nın Suntory Sunbirds ve Brezilya'nın Sada Cruzeiro Volei takımlarıyla mücadele edecek.



A Grubu'nda ise ev sahibi Ahmedabad Defenders, son şampiyon İtaya'dan Sir Sicoma Perugia ve yine Brazilya'dan Itambe Minas takımları yer alıyor.



Başkent ekibi grup aşamasında 6 Aralık Pazartesi günü TSİ 12.00'de Suntory Sunbirds ve 8 Aralık Çarşamba günü de aynı saatte Sada Cruzeiro Vole ile karşı karşıya gelecek.



