Halkbank'ın evinde rakibi Benfica

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında sahasında Benfica'yı ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Halkbank'ın evinde rakibi Benfica
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13 Aralık 2023 13:21
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 3. maçında 14 Aralık Perşembe (yarın) Portekiz kulübü Benfica'yı konuk edecek.

Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 18.00'de başlayacak.

Gas Sales Daiko Piacenza (İtalya) ve Berlin Recycling Volleys'i (Almanya) yenen başkent ekibi, ikinci karşılaşmaların ardından 5 puanla C Grubu'nu lider götürüyor.

Çıktığı iki maçı da kaybeden Benfica ise grubun sonra sırasında yer alıyor.

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