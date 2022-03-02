Halkbank'ın CEV Challenge Kupası finalindeki rakibi belli oldu

CEV Challenge Kupası yarı finalinde Slovenya'nın ACH Volley takımını eleyen Narbonne Volley, temsilcimiz Halkbank'ın rakibi oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Halkbank'ın CEV Challenge Kupası finalindeki rakibi belli oldu
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02 Mart 2022 12:43
Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın CEV Challenge Kupası finalindeki rakibi, Fransa'nın Narbonne Volley takımı oldu.

Challenge Kupası'nda Halkbank, Yunan temsilcisi Panathinakos'u eleyerek finale yükseldi.

Yarı finalin diğer eşlemesinde Slovenya'nın ACH Volley takımını altın set sonucunda eleyen Narbonne Volley, finale kaldı.

Halkbank ile Narbonne Volley arasındaki final maçının ilki 15 Mart'ta Ankara'da oynanacak. Bu maçın rövanşı ise 22 Mart'ta Fransa'da yapılacak.

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