Halkbank'ın ABD'li pasörünün hedefi Fenerbahçe maçında galibiyet!

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın ABD'li pasörü Micah Ma'a, AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nun 11. haftasında cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Fenerbahçe HDI Sigorta maçını kazanmak istediklerini belirtti.



CEV Şampiyonlar Ligi'nde Bulgaristan'da Hebar'ı 3-2 mağlup ederek moral depolayan başkent ekibinin başarılı pasörü Ma'a, yaptığı açıklamada, zorlu bir maçın daha kendilerini beklediğini ifade etti.



Fenerbahçe maçına hazırlanmak için fazla vakitlerinin olmadığını anlatan ABD'li oyuncu, "Halkbank olarak çıktığımız her maçı kazanmalıyız. Bu bizim asli görevimiz. İyi bir takım olarak saygı duyduğumuz Fenerbahçe'yi yenip bir engeli daha aşmak istiyoruz. Uzun süredir ayrı kaldığımız Ankara'ya iki galibiyetle dönmeyi arzu ediyoruz. Bu galibiyet bize puanın yanında moral de verecektir. Sonrasında yapılacak çok işimiz var. Takımımıza her kulvarda güvenim sonsuz." ifadelerini kullandı.



Ligde 7 galibiyet, 3 yenilgiyle 6. sırada yer alan Fenerbahçe HDI Sigorta ile 9 galibiyet, 1 mağlubiyetle zirvede yer alan Halkbank'ın maçı yarın saat 17.00'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.





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