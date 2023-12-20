Halkbank ilk mağlubiyetini aldı

Halkbank, deplasmanda Berlin Recycling Volleys'e mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk mağlubiyetini aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Halkbank ilk mağlubiyetini aldı
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20 Aralık 2023 23:50
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 4. maçında Almanya temsilcisi Berlin Recycling Volleys'e deplasmanda 3-0 yenildi.

Başkent Berlin'deki Max Schmeling Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk setini 25-22, ikinci setini 25-23, üçüncü setini de 25-22 kazanan Berlin Recycling Volleys, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla grupta ilk yenilgisi alan Halkbank, beşinci maçında 10 Ocak'ta sahasında İtalya'nın Gas Sales Daiko Piacenza takımını konuk edecek.

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