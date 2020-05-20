Halkbank ile Seganov'un yolları ayrıldı

Halkbank, Georgi Seganov'un yeni sezonda kadroda yer almayacağını açıkladı.

Haber; AA
Halkbank ile Seganov'un yolları ayrıldı
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20 Mayıs 2020 14:27
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Halkbank, Georgi Seganov'un yeni sezonda kadroda yer almayacağını duyurdu.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonu A Takım kadrosunda yer alan pasör Georgi Seganov'la gelecek sezon için kontrat yenilememe kararı alınmıştır." denildi.

Mavi-beyazlı kulüp, Bulgar voleybolcuya takıma katkıları için teşekkür ederek spor yaşamında başarı diledi.

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