Halkbank, Hebar Pazardzhik maçına hazırlanıyor

CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Türkiye'yi temsil eden Halkbank, gruptaki son maçında 25 Ocak Çarşamba günü Bulgaristan'ın Hebar Pazardzhik takımını Ankara'da konuk edecek.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, B Grubu'nda lider durumda olan başkent ekibi, karşılaşmadan galibiyetle ayrıldığı taktirde doğrudan çeyrek finale çıkacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen takımın orta oyuncularından Yunus Emre Tayaz, maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Kazanmamız halinde grup birincisi olacak, doğrudan çeyrek finalist olacağız. Hebar'ın ne denli tehlikeli bir takım olduğunu biliyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Ankara seyircisi ve televizyon başındaki taraftarlarımızdan destek bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Takımın smaçörü Oğuzhan Doğruluk ise Hebar ile yapacakları maçın çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Karşılaşma grubu lider bitirmemiz için çok büyük önem taşıyor. Bunu başardığımız taktirde doğrudan çeyrek finale çıkacak ve bunun avantajını yaşayacağız. Ankara seyircisinin bizi yalnız bırakmayacağını biliyoruz." ifadelerini kullandı.









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