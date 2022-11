Halkbank, Hebar galibiyetinden dolayı mutlu!

Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan temsilcisi Hebar'ı 3-2 yenen Halkbank'ın yönetim kurulu üyesi Aziz Emrah Yıldız, deplasmanda alınan galibiyetin her zaman önemli olduğunu belirtti.



Yıldız, maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şampiyonlar Ligi'nde kolay rakip olmadığını söyledi.



Deplasmanda Hebar'ı yendikleri için mutlu olduklarını vurgulayan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:



"Deplasmanda alınan galibiyet her zaman çok iyidir. Maç içinde gelgitler yaşandı ancak takımımız maçı kazanmasını bildi. Hepsinin ellerine sağlık. İnşallah diğer maçları da kazanarak gruptan çıkmayı garantilemek istiyoruz. Liderliği şimdilik kaçırdık. Bundan sonraki maçları da kazanarak gruptan lider çıkmak en büyük hedefimiz."



Kulüp Direktörü Şenocak: "Hedefimiz ilk etapta çeyrek finale çıkmak"



Kulüp Direktörü Ali Şenocak da deplasmanda maç kazanmanın her zaman zor olduğunu belirtti.



Deplasmanlarda ev sahibi takım taraftarlarının iyi bir atmosfer oluşturduğuna dikkati çeken Şenocak, şunları kaydetti:



"Bugün inanılmaz bir seyirci baskısı vardı. Sporcularımız bu baskıyla baş etti ve maçı 3-2 kazandı. İnşallah 13 Aralık'taki Berlin Recycling Volleys maçını kazanarak gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz. Hedefimiz ilk etapta çeyrek finale çıkmak. Takımımıza güveniyoruz. Bunu da yapacak gücümüz var."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ