Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, voleybol takımını kutladı

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley final maçında Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanan Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı.



Arslan, mesajında Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın üst üste elde ettiği başarılarından gurur duyduklarını belirtti. Bu yıl Halkbank'ın 85, Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın ise 40. yılını kutladığını anımsatan Arslan, şunları kaydetti:



"Halkın Efeleri, bizlere çok güzel bir kuruluş yıl dönümü armağanı verdi. Sekizinci kez kazandıkları Türkiye Kupası nedeniyle bütün takım oyuncularımızı ayrı ayrı kutluyorum. Bankamızın hedefleri ile spor kulübümüzün hedefleri tam olarak örtüşüyor, amacımız her zaman zirvede yer almak. Önümüzde lig şampiyonluğu için mücadele edeceğimiz play-off maçları bizi bekliyor. Rakiplerimizi mağlup ederek finale çıkmayı ve ligi şampiyon bitirmeyi hedefliyoruz. 2022-2023 sezonunu Avrupa Şampiyonlar Ligi üçüncüsü olarak tamamladık. Türkiye Kupası ile kazandığımız başarıyı, lig şampiyonu olarak taçlandırarak devam ettirmek istiyoruz."









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