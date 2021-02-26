Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek

Halkbank, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 30. ve son hafta karşılaşmasında 27 Şubat Cumartesi günü Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek.



Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.30'da başlayacak.



Maç öncesinde Halkbank, 29 maçta kazandığı 70 puanla ilk sırada, rakibi Galatasaray HDI Sigorta ise 28 maçta topladığı 65 puanla 3. sırada yer alıyor.



Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen mavi-beyazlı ekibin milli oyuncusu Faik Samed Güneş, maçın büyük öneme sahip olduğunu söyledi.



Bu maçta iyi bir oyunla Galatasaray'ı mağlup etmek ve ilk dört içinde iyi bir yer edinmek istediklerini anlatan Faik Samed, "Elbette önemli bir kadro ile mücadele edeceğiz. Saygıyı hak eden bir takım. Ama Halkbank olarak bizden beklentilerin farkındayız. Bu şuurla oynayacağız. Arkadaşlarıma güveniyorum. Bu zorlu maçtan hakkedilmiş bir galibiyet alarak ayrılmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



