Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta'yı geçmeyi başardı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasında, İstanbul'da oynanan karşılaşmada Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta'yı geçmeyi başardı
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17 Aralık 2023 17:42
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasında, İstanbul'da oynanan karşılaşmada Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.

Ligde yoluna namağlup devam eden başkent temsilcisi, 11. maçını kazandı.

Maçtan sonra değerlendirmelerde bulunan Mert Matic, zor bir deplasmandan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Galatasaray'ın gücünü bildiklerini ve mücadeleye konsantre olduklarını dile getiren Matic, "Maç yoğunluğumuz devam ediyor. Bu süreçte art arda üst düzey maçlar oynuyoruz. Galatasaray maçı da bunlardan biriydi. Kazandık ve Berlin'e daha moralli gidiyoruz. Oradan da ülkemize iyi haberler vermek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal

Galatasaray HDI Sigorta: Onur Günaydı, Ahmet Tümer, Zimmerman, Kujundzic, Oğuzhan Karasu, Hadrava (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Mijailovic)

Halkbank: Micah Ma'a, Ngapeth, Yunus Emre Tayaz, Nimir, Mirza Lagumdzija, Mert Matic (Volkan Döne, Aslan Ekşi, Gordon Perrin, İzzet Ünver)

Setler: 18-25, 15-25, 25-19, 18-25

Süre: 92 dakika (21, 21, 26, 24)

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