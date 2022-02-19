Halkbank, Galatasaray'a set vermedi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftasında Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutçu, Yasin İlhan
Halkbank: Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram, Saxton, Selçuk Keskin, Bruno (Volkan Döne, Caner Ergül, Yiğit Gülmezoğlu, Abdullah Çam)
Galatasaray HDI Sigorta: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Divis, Doğukan Ulu, Torres, Sedlacek (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Melih Sıratça, Yasin Aydın, Hakkı Çapkınoğlu)
Setler: 25-19, 25-20, 25-22
Süre: 83 dakika (23, 30, 30)
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutçu, Yasin İlhan
Halkbank: Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram, Saxton, Selçuk Keskin, Bruno (Volkan Döne, Caner Ergül, Yiğit Gülmezoğlu, Abdullah Çam)
Galatasaray HDI Sigorta: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Divis, Doğukan Ulu, Torres, Sedlacek (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Melih Sıratça, Yasin Aydın, Hakkı Çapkınoğlu)
Setler: 25-19, 25-20, 25-22
Süre: 83 dakika (23, 30, 30)