Halkbank, Galatasaray'a set vermedi!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasında Halkbank ile Galatasaray HDI Sigorta Karşı karşıya geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Halkbank, Galatasaray'a set vermedi!
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08 Kasım 2021 18:35
AXA Sigorta efeler Ligi'nin 7. haftasında Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal

Galatasaray HDI Sigorta: Murat Yenipazar, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Torres, Sedlacek, Emre Savaş (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Cansın Hacıbekiroğlu, Yasin Aydın, Hakkı Çapkınoğlu)

Halkbank: Selçuk Keskin, Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram, Vigras (Volkan Döne, Caner Ergül, Abdullah Çam, Aslan Ekşi)

Setler: 19-25, 15-25, 17-25

Süre: 83 dakika (29, 26, 28)


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