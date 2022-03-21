Halkbank, Fransa'da kupa peşinde

Erkekler CEV Challenge Kupası finali rövanş maçında Narbonne Volley konuk olacak Halbank, karşılaşmadan galip ayrılıp kupayı müzesine götürmek istiyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Halkbank, Fransa'da kupa peşinde
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21 Mart 2022 12:30
Halkbank, Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası finalinde rövanş maçında 22 Mart Salı günü Fransa'nın Narbonne Volley takımına konuk olacak.

Narbonne Arena oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak müsabakayı Almanya'dan Benedikt Geukes ve İtalya'dan Ilaria Vagni hakem ikilisi yönetecek.

CEV Challenge Kupası'nda yenilgi almadan finale yükselen Halkbank, 16'lı finaller turunda Bosna Hersek'in OK Bosna, son 16 turunda Avusturya Union Raiffeisen, çeyrek finalde Estonya'nın Tallinn Technical University ve yarı finalde Yunanistan'ın Panathinaikos takımını eleyerek finale çıktı.

Finalin ilk maçında Halkbank, Ankara'da konuk ettiği Fransa temsilcisi Narbonne Volley'i 3-0 yenmişti.

Şampiyonluk için avantajlı olan Halkbank, Fransa'da rövanşı da kazanarak kupayı kaldırmayı hedefliyor.

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