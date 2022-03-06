Halkbank, evinde Bursa'ya geçit vermedi!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Halkbank, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Halkbank, evinde Bursa'ya geçit vermedi!
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06 Mart 2022 20:27
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Halkbank, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Halkbank 3-1 kazandı.

Salon: Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Tolgacan Dinçer

Halkbank: Selçuk Keskin, Bruno, Oğuzhan Karasu, Vucicevic, Efe Bayram, Vigrass (Caner Ergül, Volkan Döne, Abdullah Çam)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Gökhan Gökgöz, Burakhan Tosun, Radke, Bahov, Fatih Eren Uğur, Krauchuk (Ahmet Karataş, Umut Özdemir, Berk Dilmenler, Berkun Eber Üstündağ, Efe Er)

Setler: 25-17, 25-22, 15-25, 32-30

Süre: 119 dakika (24, 30, 23, 42)

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