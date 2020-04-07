Halkbank esnaf kredisi nasıl alınır, kredi başvuru şartları nedir

6 AYA KADAR GERİ ÖDEMESİZ DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ LİMİTİ NE KADAR?



Daha önce esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle Hazine faiz destekli kredi kullananlardan da yeni paketten yararlanabiliyor. Maksimum limiti 10 bin lira olan kredinin maliyeti de oldukça düşük ve ödemeler sabit taksitli.



Esnafa kullandırılacak İşletme Kredisi 36 ay vadeli, 6 aya kadar ödemesiz, yüzde 4.5 faizle dönemde kullanılabiliyor. Limit olarak da 25 bin TL belirlendi.



Bunun yanısıra, esnaf ve sanatkârların mal ve hizmet alımlarında taksitli ve vadeli işlem yapabilecekleri, çek ve senet işlemlerini kart üzerinden gerçekleştirerek nakit akışlarını düzenleyebilecekleri, çalıştıkları tedarikçilerden avantajlar sağlayabilecekleri Paraf Esnaf Kart Destek paketi kapsamında da 25 bin TL'ye kadar limit tanınıyor.



Paraf Kart Destek paketi de 3 ay ödemesiz dönemli, 12 aya kadar vadeli kullanılıyor.





Korona virüs tedbirleri kapsamında pek çok kamu bankası, esnafların ihtiyaçlarını sağlaması kapsamında kolay kredi sağlamak için bir dizi ekonomi paketi açıkladı. Halkbank'ın yaptığı esnaf destek kredisine ise talep yağıyor. Sadece ilk 2 günde 26 bin kişi başvuru yaptı. Peki, Halkbank esnaf kredisi başvurusu 2020 başvuru şartları nelerdir? Halkbank kredileri ne zaman verilecek? Haberimizin içerisinden Halkbank esnaf kredisi ile ilgili ayrıntıları bulabilir, detayları öğrenebilirsiniz…Halkbank'ın esnaf destek kredisine talep yağıyor. İki günde 26 bin kişi başvuru yaptı. Hafta sonu mesaisi yapan banka, başvuruları inceleyip pazartesi gününden itibaren kredileri vermeye başladı Halkbank'ın Esnaf Destek Paketi'nden yararlanmak için SGK, vergi dairesi, icra dairesinden bilgi ve belgeler istenmiyor.Pakete başvurmak için kurumlar vergi beyannamesi ve işletme hesap özeti de talep edilmiyor. Kredi notu 1300 olanlar krediden kolaylıkla faydalanabilecek. Tek şart esnaf ve sanatkar odalarına üye olmak.