Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda hedef başkent derbisini kazanmak

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 25 Kasım Çarşamba günü Ziraat Bankkart'ı konuk edecek Halkbank, başkent derbisini kazanmak istiyor.



Başkent kulübünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen takım kaptanı Faik Samed Güneş, müsabakanın manevi değerini ve alacaklarına inandığı puanların değerini iyi bildiklerini kaydetti.



Sahaya Ankara derbisine olan saygılarına uygun şuurla çıkacaklarını aktaran Faik Samed Güneş, "İyi oynayarak, televizyon başında izleyenleri voleybola doyurarak kazanmak istiyoruz. Buna inancımız var. Arkadaşlarıma güveniyorum." ifadelerini kullandı.



Mavi-beyazlı ekibin tecrübeli oyuncusu Gökhan Gökgöz ise kendilerini zor bir maçın beklediğini belirterek, "Gerçek bir derbi maçı olacak. Umuyorum kalite de aynı oranda olur. Ziraat Bankkart'a saygı duyuyoruz ama galibiyet ve üç puanla ayrılan taraf olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Başkent Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakemler Zeki Bocutcu ve Erkan Sarı yönetecek.



