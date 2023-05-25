Halkbank Erkek Voleybol Takımı, oyuncu Mustafa Koç ile yollarını ayırdı

oleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, kadrosunda yer alan milli orta oyuncu Mustafa Koç ile karşılıklı anlaşarak kontratını uzatmama kararı aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, oyuncu Mustafa Koç ile yollarını ayırdı
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25 Mayıs 2023 13:27
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, oyuncu Mustafa Koç ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Halkbank Kulübünden yapılan açıklamada, "Halkbank Spor Kulübü, milli orta oyuncusu Mustafa Koç ile karşılıklı anlaşarak önümüzdeki sezon için kontrat yenilememe kararı aldı. Değerli oyuncumuz Mustafa Koç'a iki yıl boyunca takıma saha içi ve saha dışında yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür eder, yaşamının bundan sonraki bölümünün başarılarla dolu olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.
 
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