Halkbank Erkek Voleybol Takımı, oyuncu Mustafa Koç ile yollarını ayırdı

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, oyuncu Mustafa Koç ile yollarını ayırdığını duyurdu.



Halkbank Kulübünden yapılan açıklamada, "Halkbank Spor Kulübü, milli orta oyuncusu Mustafa Koç ile karşılıklı anlaşarak önümüzdeki sezon için kontrat yenilememe kararı aldı. Değerli oyuncumuz Mustafa Koç'a iki yıl boyunca takıma saha içi ve saha dışında yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür eder, yaşamının bundan sonraki bölümünün başarılarla dolu olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.



