Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın Ziraat Bankkart'ı yenme stratejisi 'takım' olmak

Halkbank, finalde eşleştikleri bir başka Ankara ekibi Ziraat Bankkart ile yarın Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.



Halkbank Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Taner Atik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımının CEV Challenge Kupası finalini kaybettikten sonra zihinsel olarak düşüş yaşadığını söyledi.



Kupa dönüşü Arkas Spor ve Fenerbahçe HDI Sigorta maçlarını da kaybettiklerini anımsatan Atik, takımı yeniden ayağa kaldırmanın kolay olmadığını ifade etti.



Kulüp, teknik kadro ve oyuncularla bu durumu değiştirmek için çaba sarf ettiklerini dile getiren Atik, "Arkas Spor ile play-off'ta eşleştik. İlk maçı sahamızda iyi oynamamıza rağmen kaybettik. Maçtan hemen sonra sahanın ortasında sporcularımla bir toplantı yaptım. 5 yıl önce yaşadığım bir tecrübeyi onlara anlattım. O tecrübemde yine böyle bir maçı kaybetmiş, sonunda şampiyon olmuştuk." diye konuştu.



Konuşmalarının ardından oyuncularının güveninin geldiğini aktaran Atik, Arkas Spor'u hem deplasmanda hem de sahalarında yenerek seride 2-1 yaptıklarını ve finale çıktıklarını belirtti.



Atik, finalde bir başka Ankara takımı Ziraat Bankkart ile eşleştiklerini hatırlatarak, şöyle devam etti:



"Ziraat Bankkart'ı ve genç antrenörü Mustafa Kavaz'ı tebrik ediyorum. Genç bir antrenöre karşı, genç bir antrenör olarak mücadele edecek olmaktan da son derece onur duyuyorum. Hak edenin kazanacağı bir seri olmasını diliyorum. Güçlü bir rakibe karşı çok dirençli bir oyun ortaya koymamız gerektiğini biliyoruz. Ziraat Bankası atakta ve blokta ligin en önemli ve en fizikli takımlarından birisi. Bunun bilincindeyiz. Hep söylerim, maç başlamadan o maçın hikayesi başlamaz. Bu maçın birkaç anlamı var. Bankalar derbisi, Ankara derbisi. Bu sadece Türkiye'de takip edilen bir derbi değil. Yıllardır fair-play çerçevesinde mücadele ediyoruz. Her maçtan sonra dünyanın değişik yerlerinden çok fazla mesajlar alıyorum. Herkesin bu derbiyi takip ettiğini biliyorum."



- "Halkbank, her zaman takım oyunu oynayan voleybol takımı oldu"



Oyuna göre takımda sürekli rotasyon yapabildiklerine dikkati çeken Atik, şu ifadeleri kullandı:



"Halkbank, hiçbir zaman bir oyuncunun ya da 6 oyuncunun üzerine kurulu bir takım olmadı. Halkbank, her zaman takım oyunu oynayan voleybol takımı oldu. Bu sene de aynısını yaptık. Play-off serisinde yaptığımız oyuncu değişiklikleri lig etabında da yaptığımız şeylerdi. Bizim takımımızda devamlı bir rotasyon var. Bizim gücümüz de buradan geliyor. Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında haftanın en skorer oyuncuları seçiliyor. Bizim oyuncularımızdan hiçbirisi o ankette önde gelmiyor. Biz de ön plana çıkan bir oyuncu yok. Ön plana çıkan bir takım var. Bizim gücümüzün sırrı takım olmaktan geçiyor. Önümüzdeki maçlarda da aynı gücü sahaya yansıtmak için mücadelemizi ortaya koyacağız."



- "Artık final oynamak yetmiyor, finali kazanmak istiyoruz"



Taner Atik, tüm emeklerin karşılığının alınacağı o bölüme geldiklerini vurgulayarak, "Şampiyonluğu ve finali oynamayı bilen bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Bizim de takımımız geçen sene finaller oynadı ama artık final oynamak yetmiyor, finali kazanmak istiyoruz." diye konuştu.



Atik ayrıca Ankara seyircisini maça gelmesini ve bu keyifli anlara tanıklık etmesini istedi.





