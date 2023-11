Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın Şampiyonlar Ligi mücadelesi başlıyor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk maçını 22 Kasım Çarşamba günü İtalya deplasmanında oynayacak.Başkent temsilcisinin Gas Sales Daiko Piacenza takımıyla Palabanca Piacenza Spor Salonu'nda oynayacağı C Grubu ilk maçı, TSİ 22.00'de başlayacak.Karşılaşmayı Bosna Hersek'ten Sinisa Ovuka ile Yunanistan'dan Vasileios Vasileiadis hakem ikilisi yönetecek.Halkbank'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen kaptan Nimir Abdelaziz ile Earvin Ngapeth, maçın önemine dikkati çekti.Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın her zaman "harika" olduğunu ifade eden Abdelaziz, "En iyi takımlara karşı yarışıyorsunuz. İyi bir sonuç almak için her zaman elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Kadrosundaki oyuncularla şu anda dünyanın en iyi takımlarından biri Piacenza ile karşılaşacağız. Hangi seviyede olduğumuzu görmek bizim için harika bir fırsat olacak. Kesinlikle büyük bir mücadele olacak." değerlendirmesinde bulundu.Piacenza'nın çok fazla deneyime sahip sporcularının bulunduğunu belirten Ngapeth de karşılaşmaya ilişkin "Maçı kazanmak için kusursuz performans göstermemiz gerekiyor. " dedi.Halkbank, C Grubu'nda Recycling Volleys (Almanya), Gas Sales Daiko Piacenza (İtalya) ve Benfica (Portekiz) takımlarıyla mücadele edecek.Grupta ilk ikiye giren takımlar, üst tura yükselecek.Lig, Mayıs 2024'te yapılacak Süper Final karşılaşmasıyla sona erecek.