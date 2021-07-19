Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Mustafa Koç'u transfer etti

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, son olarak Arkas Spor forması giyen orta oyuncu Mustafa Koç'u transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Mustafa Koç'u transfer etti
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19 Temmuz 2021 15:16
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, son olarak Arkas Spor forması giyen orta oyuncu Mustafa Koç'u kadrosuna kattı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, 29 yaşında oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mustafa Koç, "Tanıdığım, yıllarca karşı karşıya geldiğim bir takım. İçinde dostlarım forma giydi, giyiyor. Artık ben de buradayım. Takımıma katkı vermek adına için elimden geleni yapacağım. Halkbank ailesine katıldığım için heyecanlı, gururlu ve mutluyum." ifadelerini kullandı.


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