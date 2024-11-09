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Halkbank dış sahada set vermeden kazanmasını bildi

SMS Grup Efeler Ligi'nin 7'nci haftasında Halkbank, deplasmanda TÜRŞAD'ı 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Halkbank dış sahada set vermeden kazanmasını bildi
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09 Kasım 2024 16:39
SMS Grup Efeler Ligi'nin 7'nci haftasında Halkbank, deplasmanda TÜRŞAD ile karşı karşıya geldi.

Adilcevaz Salonunda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi Halkbank 3-0 yendi.
 Salon: Adilcevaz

Hakemler: Ramazan Demiröz, Sema Sert Kayıkçı

TÜRŞAD: Enes Atli, İbrahim Emet, Gjorgiev, Bojic, Velazquez, Vefa Yılmaz (Taha Erden, Burak Topçu, Rahmi Çağlar Aksoy, Kadir Bircan, Burak Mert, Berke Eray Yetkin)

Halkbank Spor: Sotola, İzzet Unver, Mert Matic, Ma'a, Kooy, Sercan Yüksel Bidak (Volkan Done, Oğulcan Yatgın)

Setler: 20-25, 22-25, 20-25

Süre: 87 dakika (29, 33, 25)


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