Halkbank, Develi'ye set vermedi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasında Halkbank, deplasmanda Develi Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Develi Murat Kocatürk
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Sema Kayıkçı
Develi Belediyespor: Caner Pekşen, Berkan Eryüz, Abdullah Çam, Yusuf Eken, Ian, Hamdi Erkan (Alperay Demirciler)
Halkbank: Doğukan Ulu, Ma'a, Bruno, Matic, Nimir Abdelaziz, Yiğit Gülmezoğlu (Volkan Döne, Deniz İvgen, Oğuzhan Doğruluk, Yunus Emre Tayaz)
Setler: 16-25, 21-25, 13-25
Süre: 67 dakika (23, 24, 20)
Salon: Develi Murat Kocatürk
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Sema Kayıkçı
Develi Belediyespor: Caner Pekşen, Berkan Eryüz, Abdullah Çam, Yusuf Eken, Ian, Hamdi Erkan (Alperay Demirciler)
Halkbank: Doğukan Ulu, Ma'a, Bruno, Matic, Nimir Abdelaziz, Yiğit Gülmezoğlu (Volkan Döne, Deniz İvgen, Oğuzhan Doğruluk, Yunus Emre Tayaz)
Setler: 16-25, 21-25, 13-25
Süre: 67 dakika (23, 24, 20)
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