Halkbank, Develi'ye set vermedi

Halkbank, Efeler Ligi'nin 14. haftasında Develi Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Halkbank, Develi'ye set vermedi
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07 Ocak 2023 18:28
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasında Halkbank, deplasmanda Develi Belediyespor'u 3-0 yendi.
 Salon: Develi Murat Kocatürk

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Sema Kayıkçı

Develi Belediyespor: Caner Pekşen, Berkan Eryüz, Abdullah Çam, Yusuf Eken, Ian, Hamdi Erkan (Alperay Demirciler)

Halkbank: Doğukan Ulu, Ma'a, Bruno, Matic, Nimir Abdelaziz, Yiğit Gülmezoğlu (Volkan Döne, Deniz İvgen, Oğuzhan Doğruluk, Yunus Emre Tayaz)

Setler: 16-25, 21-25, 13-25

Süre: 67 dakika (23, 24, 20)

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