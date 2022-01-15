Halkbank deplasmanda Cizre'yi devirdi

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında Halkbank, deplasmanda Allpower Akü Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Halkbank deplasmanda Cizre'yi devirdi
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15 Ocak 2022 15:45
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında Halkbank, deplasmanda Allpower Akü Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Şırnak

Hakemler: Tuncay Kandemir, Halit Cerit

Allpower Akü Cizre Belediyespor: Umut Demir, Uriarte, Seganov, Özkan Hayırlı, Emin Gök, Ivanov (Serhat Coşkun, Eren Koparıcı, Fatih Uslu, Andaç Kapan)

Halkbank: Selçuk Keskin, Vigrass, Bruno, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu, Hernandez (Volkan Döne, Caner Ergül, Efe Bayram, Aslan Ekşi, Furkan Aydın)

Setler: 18-25, 22-25,18-25

Süre: 78 dakika (25, 28, 25)

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