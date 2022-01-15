Halkbank deplasmanda Cizre'yi devirdi

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında Halkbank, deplasmanda Allpower Akü Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Şırnak
Hakemler: Tuncay Kandemir, Halit Cerit
Allpower Akü Cizre Belediyespor: Umut Demir, Uriarte, Seganov, Özkan Hayırlı, Emin Gök, Ivanov (Serhat Coşkun, Eren Koparıcı, Fatih Uslu, Andaç Kapan)
Halkbank: Selçuk Keskin, Vigrass, Bruno, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu, Hernandez (Volkan Döne, Caner Ergül, Efe Bayram, Aslan Ekşi, Furkan Aydın)
Setler: 18-25, 22-25,18-25
Süre: 78 dakika (25, 28, 25)
Salon: Şırnak
Hakemler: Tuncay Kandemir, Halit Cerit
Allpower Akü Cizre Belediyespor: Umut Demir, Uriarte, Seganov, Özkan Hayırlı, Emin Gök, Ivanov (Serhat Coşkun, Eren Koparıcı, Fatih Uslu, Andaç Kapan)
Halkbank: Selçuk Keskin, Vigrass, Bruno, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu, Hernandez (Volkan Döne, Caner Ergül, Efe Bayram, Aslan Ekşi, Furkan Aydın)
Setler: 18-25, 22-25,18-25
Süre: 78 dakika (25, 28, 25)