Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde final için sahnede

Halkbank, Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nin yarı final ikinci maçında çarşamba günü Polonya'nın Jastrzebski Wegiel takımına konuk olacak.
Widowiskowo Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak.
Maçı, Macaristan'dan Laszlo Adler ve Finlandiya'dan Kenneth Aro yönetecek.
İlk maçı sahasında 3-1 kaybeden başkent temsilcisinin finale yükselmesi için önce maçı 3-0 veya 3-1 kazanması, sonra da oynanacak altın setten galip ayrılması gerekiyor.
Widowiskowo Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak.
Maçı, Macaristan'dan Laszlo Adler ve Finlandiya'dan Kenneth Aro yönetecek.
İlk maçı sahasında 3-1 kaybeden başkent temsilcisinin finale yükselmesi için önce maçı 3-0 veya 3-1 kazanması, sonra da oynanacak altın setten galip ayrılması gerekiyor.
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