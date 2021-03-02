Halkbank, CEV Challenge Kupası yarı final rövanşına İtalya'da çıkacak

Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası yarı final rövanşında Halkbank 3 Mart Çarşamba günü deplasmanda İtalya temsilcisi Allianz Powervolley'le karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Halkbank, CEV Challenge Kupası yarı final rövanşına İtalya'da çıkacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mart 2021 14:38
Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası yarı final rövanşında Halkbank 3 Mart Çarşamba günü deplasmanda İtalya temsilcisi Allianz Powervolley'le karşılaşacak.

Milano'da TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşma Allianz Cloud Spor Salonu'nda oynanacak.

Halkbank, Ankara'daki ilk maçı 3-1 kaybetmişti.

Finale çıkmak için mutlaka kazanması gereken Halkbank, rakibine iki set vermesi durumunda da elenecek. Halkbank karşılaşmayı 3-0 ya da 3-1 kazanması durumunda finale çıkacak takımı altın set belirleyecek.  



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.