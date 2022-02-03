Halkbank, CEV Challenge Kupası'nda yarı finalde!

Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Estonya'nın Tallinn Technical University takımını 3-0 mağlup eden Halkbank, yarı finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Halkbank, CEV Challenge Kupası'nda yarı finalde!
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03 Şubat 2022 19:59
Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Estonya'nın Tallinn Technical University takımı ile karşılaştı.

Mücadeleyi Halkbank 3-0 kazandı ve yarı finale yükseldi.

Avrupa'da oynadığı son 6 maçı da kazanan başkent ekibi, yarı finalde, Panathinaikos AC Athens-CAI Teruel eşleşmesinden tur atlayan ekiple karşılaşacak.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Thien Khuc (Belçika), Borislav Yordanov (Bilganistan)

Tallinn Technical University: Keel, Kevin Saar, Üprus, Smidl, Tamme, Perillus (Alari Saar, Kais, Voit, Torn)

Halkbank: Aslan Ekşi, Yiğit Gülmezoğlu, Furkan Aydın, Hernandez, Bruno, Mustafa Koç (Volkan Döne, Caner Ergül, Vucicevic, Oğuzhan Karasu, Abdullah Çam, Efe Bayram)

Setler: 15-25, 23-25, 21-25

Süre: 68 dakika (20, 26, 22)

 

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