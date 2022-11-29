Halkbank, Bulgaristan deplasmanında

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında 30 Kasım Çarşamba günü Bulgaristan temsilcisi Hebar Pazardzhik ile karşılaşacak.
Pazarcık kentindeki Vassil Levski Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.
İlk maçta deplasmanda Polonya ekibi Aluron CMC Warta Zawiercie'ye 3-1 yenilen, ikinci müsabakasında sahasında Almanya'nın Berlin Recycling Volleys takımını 3-1 mağlup eden Halkbank Erkek Voleybol Takımı, B Grubu'nda ikinci sırada yer alıyor.
Pazarcık kentindeki Vassil Levski Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.
İlk maçta deplasmanda Polonya ekibi Aluron CMC Warta Zawiercie'ye 3-1 yenilen, ikinci müsabakasında sahasında Almanya'nın Berlin Recycling Volleys takımını 3-1 mağlup eden Halkbank Erkek Voleybol Takımı, B Grubu'nda ikinci sırada yer alıyor.
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