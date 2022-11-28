Halkbank, Bulgaristan'a gitti

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Hebar Pazardzhik maçı için Bulgaristan'a gitti.



Halkbank, Vassil Levski Salonu'nda 30 Kasım Çarşamba günü TSİ 20.00'de B Grubu üçüncü maçında Hebar Pazardzhik ile karşılaşacak.



Halkbank Erkek Voleybol Takımı, bu maç için İstanbul Havalimanı'ndan Sofya Havalimanı'na hareket etti.



Kafilede, bazı yöneticiler de yer aldı.





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