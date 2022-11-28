Halkbank, Bulgaristan'a gitti

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Hebar Pazardzhik maçı için Bulgaristan'a gitti.
Halkbank, Vassil Levski Salonu'nda 30 Kasım Çarşamba günü TSİ 20.00'de B Grubu üçüncü maçında Hebar Pazardzhik ile karşılaşacak.
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, bu maç için İstanbul Havalimanı'ndan Sofya Havalimanı'na hareket etti.
Kafilede, bazı yöneticiler de yer aldı.
Halkbank, Vassil Levski Salonu'nda 30 Kasım Çarşamba günü TSİ 20.00'de B Grubu üçüncü maçında Hebar Pazardzhik ile karşılaşacak.
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, bu maç için İstanbul Havalimanı'ndan Sofya Havalimanı'na hareket etti.
Kafilede, bazı yöneticiler de yer aldı.
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