Halkbank, AXA Sigorta Kupa Voley'de sahaya çıkıyor

Voleybolda Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Halkbank 22 Mart Pazartesi günü Tokat Belediye Plevne ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Halkbank, AXA Sigorta Kupa Voley'de sahaya çıkıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Mart 2021 17:23
Voleybolda Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Halkbank 22 Mart Pazartesi günü Tokat Belediye Plevne ile karşı karşıya gelecek. 

Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Bu karşılaşmayı kazanan takım yarı finalde Arkas Spor'un rakibi olacak.

Halkbank'ın tecrübeli oyuncusu Fatih Eren Uğur, yaptığı açıklamada, kupada ellerinden gelen tüm mücadeleyi sahaya koyacaklarını belirtti.

Kupa mücadelelerinin her zaman sürprizli sonuçlara gebe olduğunun altını çizen Fatih Eren, "Kupa Voley hedefimize koyduğumuz bir başka mecra. Maç maç bakıyoruz. Önce Tokat'ı geçeceğiz, sonra da yarı finali düşüneceğiz. Tam randımanlı antrenman yapma olanağı ve zamanı bulduğumuzdan, iyi bir hazırlık evresi geçirdik. Önce Tokat'ı eleyip sonra da ligdeki beşincilik maçına çıkacağız. Halkbank olarak sonuna kadar gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.