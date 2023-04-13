Halkbank, AXA Sigorta Kupa Voley'de de iddialı

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın deneyimli oyuncusu Serhat Coşkun, Türkiye Kupası'nı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.Halkbank, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley yarı finalinde 17 Nisan Pazartesi günü Arkas Spor ile Bursa TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.Halkbank'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Serhat Coşkun, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonu ilk sırada tamamladıklarını anımsattı.Şu anda önlerindeki ilk hedefin Türkiye Kupası olduğunu vurgulayan Serhat Coşkun, şu ifadeleri kullandı:"Şansımız yüksek çünkü finaller oynamak ve kazanmak için kurulmuş bir takımız. Bu doğrultuda iyi çalışıyoruz. Herhangi bir şanssızlık veya sakatlık olmazsa kupayı alacağımıza inanıyorum. Kuvvetli rakiplerimiz olsa da üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Halkbank zaten her zaman başarıyı düşünen bir kulüp ve kupalara alışkınız. Türkiye Kupası'nı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Umarım hayallerimizi gerçekleştiririz. Ben bu anlamda takımımıza çok güveniyorum."