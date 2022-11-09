Halkbank, Avrupa'da sezonu Polonya'da açacak

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında 10 Kasım Perşembe günü Polonya ekibi Aluron CMC Warta Zawiercie'ye konuk olacak.



Dabrowa Gornicza'da Merkez Spor ve Eğlence Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'da başlayacak.



Sezonun ilk Avrupa sınavına çıkacak Taner Atik'in öğrenciler, geçen yıl Challenge Kupası'nda final oynama başarısı göstermişti. Ligde geride kalan sezonda da final oynayıp CEV Şampiyonlar Ligi bileti alan Halkbank, 2014 yılında final oynadığı organizasyona 3 yıl aradan sonra tekrar katılıyor. Bu sezon oynadığı 7 maçın tamamını kazanan başkent ekibi, Polonya deplasmanında Avrupa kupalarına galibiyetle başlamayı hedefliyor.



B Grubu'nda Aluron CMC Warta Zawiercie'nin yanı sıra Almanya'dan Berlin Recycling Volleys ve Bulgaristan'dan Hebar Pazardzhik'le mücadele edecek Halkbank, ilk 2 sırada yer alıp adını üst tura yazdırmaya çalışacak.



Polonya ekibi ise geçen sezon ligini 3. sırada bitirerek CEV Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Aluron CMC Warta Zawiercie, daha önce bir diğer Türk takımı Spor Toto'yla 2019-2020 sezonunda Challenge Kupası'nda eşleşmişti. Spor Toto rakibini ikinci maçta altın set sonucunda elemişti.









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