Halkbank, avantajı kaptı

Halkbank, CEV Challenge Kupası'nda sahasında Panathinaikos'u set vermeden 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Halkbank, avantajı kaptı
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23 Şubat 2022 20:26
Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası'nın yarı final ilk maçında Halkbank, konuk ettiği Yunanistan'ın Panathinaikos takımını 3-0 mağlup etti.

Maçın rövanşı 1 Mart Salı günü Yunanistan'da oynanacak.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Fuad Aghayev (Azerbaycan), Alexander Tubylov (Rusya)

Halkbank: Efe Bayram, Vigrass, Selçuk Keskin, Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, (Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Yiğit Gülmezoğlu)

Panathinaikos: Protopsaltis, Stalekar, Dries, Andreopoulus, Ferreira, Jacobsen (Gkaras, Synadinos, Basi, Raptis)

Setler: 25-22, 25-20, 25-21

Süre: 87 dakika (29, 29, 29)

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