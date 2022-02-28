Halkbank, Atina'da final için mücadele edecek

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı finali ikinci maçında Yunanistan'dan Panathinaikos AC Athens'i eleyerek adını finale yazdırmayı hedefliyor.



Başkent kulübünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen takım kaptanı Selçuk Keskin, organizasyonda gösterdikleri performansla "finale yakışan tarafın" kendileri olduğunu vurguladı.



Yarı finale kadar kayıpsız geldiklerini anımsatan mili pasör, "Kolej takımı havasını yakalamış bulunuyoruz. Rakibimizi tanıyoruz, kendimizi biliyoruz ve inanıyoruz. Finale yakışan takımın Halkbank olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



İkinci kaptan Aslan Ekşi ise "Atmosfer ve diğer zorluklar bizi yıldıramayacak. Birbirimize kenetlendik, buradan finalist olarak ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullanırken Kübalı pasör çaprazı Fernando Hernandez de "Buradan alışkanlığımızı bozmadan, set vermeden galibiyetle ayrılmak ve artık finali düşünmek istiyoruz." şeklinde maçla ilgili görüşlerini açıkladı.



Halkbank ile Panathinaikos AC Athens arasında 1 Mart Salı günü St.Thomas Marousi-Athens Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak. Maçı, hakemler Simeon Ivanov ve Tomas Bucha yönetecek.





İLGİLİ VİDEO