Halkbank, Atatürk'ü Polonya'da andı

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi maçı için bulunduğu Polonya'da, ebediyete intikalinin 84. yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.



Avrupa'da sezonun ilk sınavını, 10 Kasım Perşembe akşamı B Grubu'nda Aluron CMC Warta Zawiercie'yle deplasmanda karşılaşarak verecek başkent ekibi, son antrenmanında Atatürk için anma töreni düzenledi.



Mustafa Kemal Atatürk için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan başkent ekibi, Türk bayrağıyla da poz verdi.



Halkbank Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Taner Atik, AA muhabirine yaptığı açıklamada günün önemine dikkati çekerek "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz." dedi.



Takımın tecrübeli oyuncularından Mustafa Koç, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 84. yılında minnet ve saygıyla anıyorum" mesajını verirken, başkent ekibinin pasör çaprazı Serhat Coşkun ise "Atatürk'ü saygıyla anıyoruz." ifadesini kullandı.



Halkbank'ın en genç oyuncusu 17 yaşındaki Yiğit Hamza Aslan, Atatürk'ün gençlere verdiği önemi vurgulayarak, "Ülkenin geleceğini biz gençlere emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz." diye konuştu.



- Arjantinli smaçörün Atatürk sevgisi



Halkbank'ın Arjantinli oyuncusu Nicolas Bruno da Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 84. yılında andı.



Türkiye'de 2018 yılından bu yana forma giyen 33 yaşındaki smaçör, Atatürk'e olan sevgisini de belirterek, Türkçe konuşup "Büyük Atatürk'ü saygıyla anıyoruz." mesajını paylaştı.





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