Halkbank, altın sette kaybetti!

2021-2022 sezonu CEV Challenge Kupası Şampiyonluğu'nu Narbonne Volley kazandı. İlk ayağı Ankara'da 3-0 Türk temsilcisinin üstünlüğünde biten finalin ikinci maçı Narbonne Volley takımının 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.
Karşılaşmadan sonra oynanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan altın seti de 21-19 kazanan ev sahibi takım, şampiyonluğu kazandı. Şampiyonada ilk yenilgisi alan Halkbank ise ikinci sırada kaldı.
Salon: Narbonne Arena
Hakemler: Benedikt Geukes (Almanya), Ilaria Vagni (İtalya)
Narbonne Volley: Bassereau, Ramos, Rodrigues. Zanotti, Zerba, Uriarte (Duee-L,
Durand-L, Jouffroy)
Halkbank ANKARA: Bruno, Oğuzhan, Hernandez, Yiğit, Vigrass, Selçuk, (Volkan-L,
Caner-L, Aslan, Efe, Vucicevic)
Setler: 25-22, 22-25, 25-23, 25-19
Altın set: 21-19
Süre: 2.41 (30, 31, 37, 29, 39)
Karşılaşmadan sonra oynanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan altın seti de 21-19 kazanan ev sahibi takım, şampiyonluğu kazandı. Şampiyonada ilk yenilgisi alan Halkbank ise ikinci sırada kaldı.
Salon: Narbonne Arena
Hakemler: Benedikt Geukes (Almanya), Ilaria Vagni (İtalya)
Narbonne Volley: Bassereau, Ramos, Rodrigues. Zanotti, Zerba, Uriarte (Duee-L,
Durand-L, Jouffroy)
Halkbank ANKARA: Bruno, Oğuzhan, Hernandez, Yiğit, Vigrass, Selçuk, (Volkan-L,
Caner-L, Aslan, Efe, Vucicevic)
Setler: 25-22, 22-25, 25-23, 25-19
Altın set: 21-19
Süre: 2.41 (30, 31, 37, 29, 39)