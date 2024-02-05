Halkbank'a Kanadalı pasör

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Kanadalı pasör Jay Blankenau'yu transfer etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre AXA Sigorta Efeler Ligi'nin lideri Halkbank, kadrosunu 34 yaşındaki Jay Blankenau ile güçlendirdi.



Son olarak Yunanistan temsilcisi PAOK'ta oynayan Blankenau, daha önce Türkiye'de Arkas Spor'un da formasını giymişti.



