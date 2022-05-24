Halkbank 84. yaşını kutluyor; 'Türkiye'ye inanıyoruz, gelecek biziz'

Küçük esnaf ve sanayi erbabına uygun koşullarla kredi kullandırma amacıyla 1938 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün himayesinde kurulan Halkbank, artık 84 yaşında. Banka, "Önce Halk, Sonra Bankayız" vizyonu ışığında kurumsal ve bireysel müşterilerine sunduğu finansal seçeneklerle Türkiye'deki ekonomik istikrarın korunması yolundaki misyonunu aksatmadan sürdürüyor.Halkbank, yeni yaşına girerken, Türkiye'nin dördüncü büyük bankası konumuyla aktif büyüklüğünü 965,3 milyar TL'ye yükseltti. 2022'nin ilk çeyreğinde 807,8 milyar TL'ye ulaşan toplam kredi rakamıyla ülke ekonomisine finansal seçenekler sunmayı aralıksız sürdürdüklerini ifade edenşöyle söyledi:Reel sektörün ihtiyaçlarına uygun yenilikçi çözümlerle Türkiye'nin büyümesine 84 yıldır büyük katkı sağlayan Halkbank, kuruluş misyonuna uygun şekilde KOBİ'lere, esnaf ve sanatkârlara önemli destekler sunmayı sürdürdü. Halkbank, KOBİ kredilerinde büyüklüğünü 255 milyar TL'lik hacim ve yüzde 18,4'lük pazar payıyla sektördeki lider konumunu korudu. Son 5,5 yılda milli ekonomiye sağladığı 1,5 trilyon TL'yi aşan destek ile reel sektörün her zaman yanında olduğunu kanıtladı. Önemli altyapı projelerine de destek sağlayarak, ekonomik ivmenin çeşitlenmesine katkı sundu.Salgın sürecinde olduğu gibi pandemi sonrası toparlanma döneminde de esnaf ve sanatkârların ihtiyaçlarına odaklandıklarını paylaşandedi.Finansal desteklerinde kadın girişimcilerin hep ön planda olduğunun altını çizenaçıklamasını yaptı.diyensözlerini şöyle sürdürdü:2021'dedijital kanallardan gerçekleştirilen bankacılık işlemlerinin oranının yüzde 87'ye yükseldiğini hatırlatanaçıklamasında bulundu.Ülke kalkınmasına sadece finansal değil sosyal ve kültürel hizmetleriyle de destek verdiklerini ifade edenşeklinde konuştu.Halkbank'ın Türkiye'nin 7 bölgesinde yer alan 7 farklı şehirden kız öğrencilerin kendi yaşadıkları çevre ve coğrafi şartları göz önüne alarak resmettikleri ekolojik projeler, sıfır atık, sürdürülebilirlik ve çevre duyarlılığı konularına dikkat çekebilmek amacıyla gerçekleştirdiği proje Düşün, Dönüştür, Sürdür sergisi haline geldi.İlköğretim öğrencisi kız çocuklarından gelen fikir ve resimler farklı disiplinlerdeki sanatçılar tarafından yorumlanarak enstalasyonlar üretildi.dedi.Halkbank, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 7 bölgeden yaratıcı fikir ve eserleri ile sergiye katkı sağlayan tüm öğrencilerle öğretmenlerini Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde buluşturdu.