Halkbank, 2-0'dan geri döndü

Efeler Ligi'nde Halkbank, setlerde 2-0 geriye düştüğü maçta Arkas Spor'u 3-2 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Halkbank, 2-0'dan geri döndü
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13 Aralık 2021 18:12
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasında Halkbank, sahasında Arkas Spor'u 2-0 geriden gelip 3-2 yendi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, Tolgacan Dinçer

Halkbank: Vigrass, Selçuk Keskin, Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram (Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Abdullah Çam, Yiğit Gülmezoğlu)

Arkas Spor: Hoag, Mustafa Cengiz, Da Silva, Lagumdzija, Mc Donnell, Ulaş Kıyak (Caner Dengin, Butuhan Avcı, Enis Ali Ay, Efe Mandıracı, Halit Kurtuluş, Bertuğ Öndeş)

Setler: 21-25, 23-25, 25-16, 25-20, 18-16

Süre: 145 dakika (29, 32, 25, 31, 28)


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