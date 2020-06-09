Halkbank 10.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır, başvuru ekranı

Halkbank 10.000 TL'ye kadar verilen Temel İhtiyaç Kredisinde ilk 6 ay ödemesiz gerçekleşiyor. Geride kalan 30 ay boyunca ise çekilen kredi tutarına göre taksitlendirme imkanı sunuluyor. 0-49 faiz oranı ile verilen Temel İhtiyaç Kredisi ile insanların bu süreçte insani ihtiyaç ve giderlerini kolay bir şekilde yerine getirebilmesi ve kolay ödeme imkanı ile sunulan Temel ihtiyaç kredisi başvuruları başvuru yapılan bankanın ekranı üzerinden sorgulanabiliyor.Hane halkı aylık geliri 5.000 TL'nin altında olan müşterilerin gıda, sağlık, kira, fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) gibi temel ihtiyaçlarının finansmanını sağlamak amacıyla, aylık %0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 36 aya varan vade seçenekleriyle 10.000 TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi hizmete sunulmuştur.Başvurularınızı; Halkbank İnternet Şubemize giriş yaparak; Başvuru Bireysel Kredi Başvurusu Kredi Türü: Tüketici Kredisi Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.Halkbank Mobil Şube giriş yaparak; Başvuru Kredi Başvurusu Kredi Türü: Tüketici Kredisi Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.0850 222 0 400 Halkbank Dialog'u arayarak Sesli yanıt sisteminde önceliklendirilmiş işlemler menüsünde 2 numaralı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisini seçerek başvuruda bulunabilirsiniz.Onaylanan kredi şubeye gitmeden Halkbank İnternet Şubesi, Halkbank Mobil Şube ve web sitesinden anında kullanabilirsiniz.Halkbank İnternet Şubesine giriş yaparak; Kredi-Bireysel Kredini Kullan- Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek kredinizi kullanabilirsinizHalkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Krediler - Yeni Kredi Başvurusu ve Sorgulama - Başvurularım- Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek kredinizi kullanabilirsiniz.Tutar ve Ödeme KoşullarıDilerseniz; 10.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %0,49 faiz oranı ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kullanabilirsiniz.Kredi ödemelerinizi; 6 ay ödemesiz dönemli olarak yapabilirsiniz.