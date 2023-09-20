Halka Arz Takvimi 2023,20 eylül bu hafta yeni halka arz var mı?

ŞİRKET ADI KODU HALKA ARZ TARİHİ ARACI KURUM Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. KZGYO 21-22-23 Ağustos 2023 Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş. BEKLENİYOR BEKLENİYOR Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş. BEKLENİYOR BEKLENİYOR Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. BEKLENİYOR BEKLENİYOR Ziraat Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Çates Elektrik Üretim A.Ş. BEKLENİYOR BEKLENİYOR İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Cem Zeytin A.Ş. BEKLENİYOR BEKLENİYOR Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. ALKLC BEKLENİYOR Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş. BEKLENİYOR BEKLENİYOR Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. BEKLENİYOR BEKLENİYOR A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. BEKLENİYOR BEKLENİYOR İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş. BEKLENİYOR BEKLENİYOR Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Alcas Metal Sanayi A.Ş. BEKLENİYOR BEKLENİYOR Global Menkul Değerler A.Ş. Ebebek Mağazacılık A.Ş. BEKLENİYOR BEKLENİYOR Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. BEKLENİYOR 2023'ÜN 2. YARISI Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. BEKLENİYOR BEKLENİYOR Halk Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş. BEKLENİYOR BEKLENİYOR Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ŞİRKET ADI HALKA ARZ TARİHİ KODU HALKA ARZ FİYATI Baydöner Restoranları A.Ş. 15-16 Ağustos 2023 BYDNR 21,00 TL Enerya Enerji A.Ş. 14-15-16 Ağustos 2023 ENERY 88,76 TL Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. 10-11 Ağustos 2023 TATEN 22,50 TL Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. 10-11 Ağustos 2023 OFSYM 27,20 TL İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 8-9-10 Ağustos 2023 IZENR 19,00 TL Asce GYO 27-28 Temmuz 2023 ASGYO 12,60 TL Atakey Patates Gıda San. ve Tic. A.Ş. 19-20-21 Temmuz 2023 ATAKP 39,50 TL Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş. 20-21 Temmuz 2023 KLSER 25,00 TL Fuzul GYO 20-21 Temmuz 2023 FZLGY 8,90 TL A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 7-8-9 Haziran 2023 A1CAP 25,00 TL Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. 8-9 Haziran 2023 FORTE 12,12 TL Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. 6-7 Haziran 2023 PASEU 25,00 TL Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. 6-7 Haziran 2023 KTLEV 13,43 TL Bien Yapı Ürünleri San. Turizm ve Tic. A.Ş. 11-12 Mayıs 2023 BIENY 42,80 TL Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. 10-11-12 Mayıs 2023 KAYSE 16,27 TL Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim San. ve Tic. A.Ş. 3-4-5 Mayıs 2023 BIGCH 22,50 TL Cw Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş. 26-27-28 Nisan 2023 CWENE 108,60 TL Graınturk Tarım A.Ş. 18-19 Nisan 2023 GRTRK 17,60 TL Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. Tic. A.Ş. 12-13-14 Nisan 2023 EUPWR 40,60 TL Cvk Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. 6-7 Nisan 2023 CVKMD 105,00 TL Koza Polyester San. ve Tic. A.Ş. 5-6-7 Nisan 2023 KOPOL 24,50 TL Eksun Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş. 15-16-17 Mart 2023 EKSUN 48,90 TL Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. 8-9-10 Mart 2023 AKFYE 9,80 TL Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş. 1-2-3 Mart 2023 GOKNR 11,00 TL Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.Ş. 26-27-30 Ocak 2023 BVSAN 31,00 TL

Halka Arz Nedir?

Halka Arz Takvimi içerisinde bu hafta 2 yeni firma yer buldu. Buna göre Tarkim ve Gıpta Ofis arz olan firmalar arasında yer alacak. Halka arz tarihleri ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak. İşte, halka arz olacak şirketler hakkında detaylı bilgilerEbebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK), halka arz sonuçları açıklandı. Şirketin talep toplama sürecinin sona ermesi sonrası resmi halka arz sonuçları, sürecin liderliğini yürüttüğü Ünlü Menkul Değerler A.Ş. (UNLUS) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandı.EBEBK halka arzı tamamlandı. Şirket, Ünlü Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde yürüttüğü bu sürecin ardından "Yıldız Pazar"da işlem görmeye başlayacak. Şirketin payları 46,50 TL olarak fiyatlandırıldı. EBEBK'in halka arzına 3 milyondan fazla bireysel yatırımcı katıldı ve 40 milyon lot pay dağıtıldı. Halka arzın yüzde 48'i bireysel yatırımcılara tahsis edildi.Yurt içi bireysel yatırımcılara %48, grup çalışanlarına %2, yurt içi kurumsal yatırımcılara %25, yurt dışı kurumsal yatırımcılara %25 oranında lot dağıtımı yapıldı.Bireysel yatırımcılara dağıtılan payların ortalama olarak 5-6 lot olduğu belirtildi.Gelelim, yatırımcıların en çok merak ettiği konu olan halka arz takvimine. En çok aratılanlar arasında yer alan 2023 için borsa halka arz takvimi ve gerekli bilgiler aşağıdaki tabloda:2023 halka arz takviminin yanı sıra şimdiye dek gerçekleşen halka arzları da listeledik. Ocak ayında oransal dağıtım yöntemiyle halka arz olan Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ardından pek çok şirket borsaya giriş yaptı. İşte o şirketler hakkında başlıca bilgilerin bulunduğu liste:Sıklıkla sorgulanan halka arz takvimi öncesinde konuyla ilgili merak edilen temel bilgilerden bahsedelim. Pek çok yatırımcının yüzünü güldüren halka arz nedir, nasıl yapılır konusu milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor.Halka arz nedir sorusunun en basit yanıtı, şirketlerin kendine kaynak yaratmak için hisselerini borsada satışa sunmasıdır. Borsa İstanbul'a göre halka arz, payların çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışı demektir.Şirketlerin, özkaynak yoluyla hisse senedi ihraç ederek fonlama sağlaması olarak da tanımlanmaktadır.Halka arz edilen şirket payları, Borsa İstanbul Pay Piyasası (PP) bünyesinde yer alan pazarlardan (Yıldız Pazar, Ana Pazar, Alt Pazar) şartlarını sağladıkları pazarda işlem görmeye başlayabilir.