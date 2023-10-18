Halka Arz Takvimi 18 Ekim 2023: Bugün yeni halka arz var mı?

ŞİRKET ADI KODU HALKA ARZ TARİHİ ARACI KURUM Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. KZGYO 21-22-23 Ağustos 2023 Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş. BEKLENİYOR BEKLENİYOR Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş. BEKLENİYOR BEKLENİYOR Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. BEKLENİYOR BEKLENİYOR Ziraat Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Çates Elektrik Üretim A.Ş. BEKLENİYOR BEKLENİYOR İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Cem Zeytin A.Ş. BEKLENİYOR BEKLENİYOR Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. ALKLC BEKLENİYOR Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş. BEKLENİYOR BEKLENİYOR Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. BEKLENİYOR BEKLENİYOR A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. BEKLENİYOR BEKLENİYOR İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş. BEKLENİYOR BEKLENİYOR Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Alcas Metal Sanayi A.Ş. BEKLENİYOR BEKLENİYOR Global Menkul Değerler A.Ş. Ebebek Mağazacılık A.Ş. BEKLENİYOR BEKLENİYOR Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. BEKLENİYOR 2023'ÜN 2. YARISI Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. BEKLENİYOR BEKLENİYOR Halk Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş. BEKLENİYOR BEKLENİYOR Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ŞİRKET ADI HALKA ARZ TARİHİ KODU HALKA ARZ FİYATI Baydöner Restoranları A.Ş. 15-16 Ağustos 2023 BYDNR 21,00 TL Enerya Enerji A.Ş. 14-15-16 Ağustos 2023 ENERY 88,76 TL Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. 10-11 Ağustos 2023 TATEN 22,50 TL Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. 10-11 Ağustos 2023 OFSYM 27,20 TL İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 8-9-10 Ağustos 2023 IZENR 19,00 TL Asce GYO 27-28 Temmuz 2023 ASGYO 12,60 TL Atakey Patates Gıda San. ve Tic. A.Ş. 19-20-21 Temmuz 2023 ATAKP 39,50 TL Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş. 20-21 Temmuz 2023 KLSER 25,00 TL Fuzul GYO 20-21 Temmuz 2023 FZLGY 8,90 TL A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 7-8-9 Haziran 2023 A1CAP 25,00 TL Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. 8-9 Haziran 2023 FORTE 12,12 TL Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. 6-7 Haziran 2023 PASEU 25,00 TL Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. 6-7 Haziran 2023 KTLEV 13,43 TL Bien Yapı Ürünleri San. Turizm ve Tic. A.Ş. 11-12 Mayıs 2023 BIENY 42,80 TL Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. 10-11-12 Mayıs 2023 KAYSE 16,27 TL Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim San. ve Tic. A.Ş. 3-4-5 Mayıs 2023 BIGCH 22,50 TL Cw Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş. 26-27-28 Nisan 2023 CWENE 108,60 TL Graınturk Tarım A.Ş. 18-19 Nisan 2023 GRTRK 17,60 TL Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. Tic. A.Ş. 12-13-14 Nisan 2023 EUPWR 40,60 TL Cvk Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. 6-7 Nisan 2023 CVKMD 105,00 TL Koza Polyester San. ve Tic. A.Ş. 5-6-7 Nisan 2023 KOPOL 24,50 TL Eksun Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş. 15-16-17 Mart 2023 EKSUN 48,90 TL Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. 8-9-10 Mart 2023 AKFYE 9,80 TL Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş. 1-2-3 Mart 2023 GOKNR 11,00 TL Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.Ş. 26-27-30 Ocak 2023 BVSAN 31,00 TL

Halka Arz Nedir?

Halka arz takvimi belli oldu! Son dönemde oldukça popüler hale gelen halka arz için yeni haftada Borsa'da halka arz olacak şirketlerin isimleri ve talep toplama tarihleri merak ediliyor. Halka arz süreci Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay aldıktan sonra başlıyor. Peki yeni haftada hangi şirketler halka arz olacak? Yeni halka arz var mı?18-19-20 Ekim TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş18-19-20 Ekim Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ŞSPK haftalık bültenine göre, kurul, MHR Gayrimenkul'ün 4,30 liradan, Dofer Yapı'nın 17,11 liradan ve Borlease Otomotiv'in 25,29 liradan halka arz başvurusunu onayladı.Kurul, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin 500 milyon liralık bedelli sermaye artırımına da onay verdi.Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 3 milyar liralık, Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 1 milyar 700 milyon liralık, Akdeniz Faktoring AŞ'nin 180 milyon liralık, ING Bank AŞ'nin 8 milyar liralık, Q Yatırım Holding AŞ'nin 1 milyar liralık, Rönesans Holding AŞ'nin 1 milyar liralık, Marbaş Menkul Değerler AŞ'nin 300 milyon liralık, Sümer Varlık Yönetim AŞ'nin 800 milyon liralık, Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 2 milyar liralık, Global Yatırım Holding AŞ'nin 1 milyar 200 milyon liralık, Atılım Faktoring AŞ'nin 51 milyon liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.Borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verilen şirketler arasında, 275 milyon lirayla Otosor Otomotiv AŞ, 250 milyon lirayla Divan Turizm İşletmeleri AŞ, 1 milyar lirayla Çalık Denim Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ, 1 milyar lirayla A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ, 675 milyon lirayla Çelik Motor Ticaret AŞ, 1 milyar 800 milyon lirayla Pınar Süt Mamulleri Sanayii AŞ, 1 milyar 415 milyon lirayla Koç Finansman AŞ, 425 milyon lirayla Lider Faktoring AŞ ve 20 milyon dolarla Destek Yatırım Bankası AŞ de yer aldı.Atlas Portföy Yönetimi AŞ Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu, Kare Portföy Yönetimi AŞ Para Piyasası Şemsiye Fonu ve Perform Portföy Yönetimi AŞ Para Piyasası Şemsiye Fonu'nun kuruluşlarına izin veren Kurul, Foneva Portföy Yönetimi AŞ'nin faaliyet izni ve portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi talebini olumlu karşıladı.Kurul, Oyak Çimento Fabrikaları, Martı Otel İşletmeleri, Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret, Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Tureks Turizm Taşımacılık, Petkim Petrokimya Holding, Galata Wind Enerji, Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret ve Aksa Enerji Üretim paylarında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak 1 gerçek kişiye 3 milyon 892 bin 770 lira, Metas Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ'nin incelemede tespit edilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle şirkete 872 bin 282 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.Kurul ayrıca Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 48 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ (AKFYE) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 3 kişiye yasak getiren Kurul, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla söz konusu isimlere 6 Ekim itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.Gelelim, yatırımcıların en çok merak ettiği konu olan halka arz takvimine. En çok aratılanlar arasında yer alan 2023 için borsa halka arz takvimi ve gerekli bilgiler aşağıdaki tabloda:2023 halka arz takviminin yanı sıra şimdiye dek gerçekleşen halka arzları da listeledik. Ocak ayında oransal dağıtım yöntemiyle halka arz olan Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ardından pek çok şirket borsaya giriş yaptı. İşte o şirketler hakkında başlıca bilgilerin bulunduğu liste:Sıklıkla sorgulanan halka arz takvimi öncesinde konuyla ilgili merak edilen temel bilgilerden bahsedelim. Pek çok yatırımcının yüzünü güldüren halka arz nedir, nasıl yapılır konusu milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor.Halka arz nedir sorusunun en basit yanıtı, şirketlerin kendine kaynak yaratmak için hisselerini borsada satışa sunmasıdır. Borsa İstanbul'a göre halka arz, payların çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışı demektir.Şirketlerin, özkaynak yoluyla hisse senedi ihraç ederek fonlama sağlaması olarak da tanımlanmaktadır.Halka arz edilen şirket payları, Borsa İstanbul Pay Piyasası (PP) bünyesinde yer alan pazarlardan (Yıldız Pazar, Ana Pazar, Alt Pazar) şartlarını sağladıkları pazarda işlem görmeye başlayabilir.