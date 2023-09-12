Halka Arz Takvimi 11 Eylül 2023, Yeni Halka Arz Hisseleri Liste

Halka Arz Takvimi içerisinde bu hafta 2 yeni firma yer buldu. Buna göre Tarkim ve Gıpta Ofis arz olan firmalar arasında yer alacak. Halka arz tarihleri ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak. İşte, halka arz olacak şirketler hakkında detaylı bilgilerHALKA ARZ TAKVİMİ 11-15 EYLÜL 2023Adra GYO halka arz oluyor... TIKLAYINIZReeder Teknololoji halka arz oluyor... TIKLAYINIZHat-San Gemi halka arz oluyor... TIKLAYINIZGEÇMİŞ HALKA ARZLARGıpta Ofis Kırtasiye halka arz oluyor... TIKLAYINIZTarkim halka arz sonuçları açıklandı TIKLAYINIZEbebek halka arz sonuçları açıklandı! TIKLAYINIZ
Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK), halka arz sonuçları açıklandı. Şirketin talep toplama sürecinin sona ermesi sonrası resmi halka arz sonuçları, sürecin liderliğini yürüttüğü Ünlü Menkul Değerler A.Ş. (UNLUS) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandı.
EBEBK halka arzı tamamlandı. Şirket, Ünlü Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde yürüttüğü bu sürecin ardından "Yıldız Pazar"da işlem görmeye başlayacak. Şirketin payları 46,50 TL olarak fiyatlandırıldı. EBEBK'in halka arzına 3 milyondan fazla bireysel yatırımcı katıldı ve 40 milyon lot pay dağıtıldı. Halka arzın yüzde 48'i bireysel yatırımcılara tahsis edildi.
Yurt içi bireysel yatırımcılara %48, grup çalışanlarına %2, yurt içi kurumsal yatırımcılara %25, yurt dışı kurumsal yatırımcılara %25 oranında lot dağıtımı yapıldı.
Bireysel yatırımcılara dağıtılan payların ortalama olarak 5-6 lot olduğu belirtildi. HALKA ARZ TAKVİMİ 9 EYLÜL 2023: YENİ HALKA ARZ HİSSELERİ LİSTESİ
Gelelim, yatırımcıların en çok merak ettiği konu olan halka arz takvimine. En çok aratılanlar arasında yer alan 2023 için borsa halka arz takvimi ve gerekli bilgiler aşağıdaki tabloda:
|ŞİRKET ADI
|KODU
|HALKA ARZ TARİHİ
|ARACI KURUM
|Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
|KZGYO
|21-22-23 Ağustos 2023
|Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
|Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş.
|BEKLENİYOR
|BEKLENİYOR
|Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
|Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş.
|BEKLENİYOR
|BEKLENİYOR
|Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
|Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
|BEKLENİYOR
|BEKLENİYOR
|Ziraat Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
|Çates Elektrik Üretim A.Ş.
|BEKLENİYOR
|BEKLENİYOR
|İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
|Cem Zeytin A.Ş.
|BEKLENİYOR
|BEKLENİYOR
|Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
|Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.
|ALKLC
|BEKLENİYOR
|Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
|Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
|BEKLENİYOR
|BEKLENİYOR
|Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
|Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.
|BEKLENİYOR
|BEKLENİYOR
|A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
|Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
|BEKLENİYOR
|BEKLENİYOR
|İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
|(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.
|BEKLENİYOR
|BEKLENİYOR
|Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
|Alcas Metal Sanayi A.Ş.
|BEKLENİYOR
|BEKLENİYOR
|Global Menkul Değerler A.Ş.
|Ebebek Mağazacılık A.Ş.
|BEKLENİYOR
|BEKLENİYOR
|Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
|Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.
|BEKLENİYOR
|2023'ÜN 2. YARISI
|Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
|Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş.
|BEKLENİYOR
|BEKLENİYOR
|Halk Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
|Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|BEKLENİYOR
|BEKLENİYOR
|Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
2023 halka arz takviminin yanı sıra şimdiye dek gerçekleşen halka arzları da listeledik. Ocak ayında oransal dağıtım yöntemiyle halka arz olan Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ardından pek çok şirket borsaya giriş yaptı. İşte o şirketler hakkında başlıca bilgilerin bulunduğu liste:
|ŞİRKET ADI
|HALKA ARZ TARİHİ
|KODU
|HALKA ARZ FİYATI
|Baydöner Restoranları A.Ş.
|15-16 Ağustos 2023
|BYDNR
|21,00 TL
|Enerya Enerji A.Ş.
|14-15-16 Ağustos 2023
|ENERY
|88,76 TL
|Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.
|10-11 Ağustos 2023
|TATEN
|22,50 TL
|Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş.
|10-11 Ağustos 2023
|OFSYM
|27,20 TL
|İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
|8-9-10 Ağustos 2023
|IZENR
|19,00 TL
|Asce GYO
|27-28 Temmuz 2023
|ASGYO
|12,60 TL
|Atakey Patates Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|19-20-21 Temmuz 2023
|ATAKP
|39,50 TL
|Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş.
|20-21 Temmuz 2023
|KLSER
|25,00 TL
|Fuzul GYO
|20-21 Temmuz 2023
|FZLGY
|8,90 TL
|A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
|7-8-9 Haziran 2023
|A1CAP
|25,00 TL
|Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.
|8-9 Haziran 2023
|FORTE
|12,12 TL
|Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.
|6-7 Haziran 2023
|PASEU
|25,00 TL
|Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.
|6-7 Haziran 2023
|KTLEV
|13,43 TL
|Bien Yapı Ürünleri San. Turizm ve Tic. A.Ş.
|11-12 Mayıs 2023
|BIENY
|42,80 TL
|Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.
|10-11-12 Mayıs 2023
|KAYSE
|16,27 TL
|Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim San. ve Tic. A.Ş.
|3-4-5 Mayıs 2023
|BIGCH
|22,50 TL
|Cw Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş.
|26-27-28 Nisan 2023
|CWENE
|108,60 TL
|Graınturk Tarım A.Ş.
|18-19 Nisan 2023
|GRTRK
|17,60 TL
|Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
|12-13-14 Nisan 2023
|EUPWR
|40,60 TL
|Cvk Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.
|6-7 Nisan 2023
|CVKMD
|105,00 TL
|Koza Polyester San. ve Tic. A.Ş.
|5-6-7 Nisan 2023
|KOPOL
|24,50 TL
|Eksun Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş.
|15-16-17 Mart 2023
|EKSUN
|48,90 TL
|Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.
|8-9-10 Mart 2023
|AKFYE
|9,80 TL
|Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.
|1-2-3 Mart 2023
|GOKNR
|11,00 TL
|Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.Ş.
|26-27-30 Ocak 2023
|BVSAN
|31,00 TL
Halka Arz Nedir?
Sıklıkla sorgulanan halka arz takvimi öncesinde konuyla ilgili merak edilen temel bilgilerden bahsedelim. Pek çok yatırımcının yüzünü güldüren halka arz nedir, nasıl yapılır konusu milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor.
Halka arz nedir sorusunun en basit yanıtı, şirketlerin kendine kaynak yaratmak için hisselerini borsada satışa sunmasıdır. Borsa İstanbul'a göre halka arz, payların çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışı demektir.
Şirketlerin, özkaynak yoluyla hisse senedi ihraç ederek fonlama sağlaması olarak da tanımlanmaktadır.
Halka arz edilen şirket payları, Borsa İstanbul Pay Piyasası (PP) bünyesinde yer alan pazarlardan (Yıldız Pazar, Ana Pazar, Alt Pazar) şartlarını sağladıkları pazarda işlem görmeye başlayabilir.